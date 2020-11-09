حقيقة صرف رواتب الموظفين قبل الحظر الشامل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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تناقل مواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل الواتساب اليوم شائعات حول قيام الحكومة بصرف جزء من رواتب الشهر الحالي قبل الحظر الشامل القادم .ووفق ما زعم الناشطون ان الاجراء يأتي تمهيداً للاعلان عن حظر شامل لمدة طويلة بعد اجراء الانتخابات .بدوره قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام الحكومة بصرف رواتب شهر تشرين الثاني الحالي قبل الحظر الشامل بعد الانتخابات عارٍ عن الصحة .كما اكد العايد خلال مؤتمر صحفي امس انه في حال كان هناك سيطرة على الوباء بالمملكة واستمر التزام المواطنين لن يكون هناك فرض حظر تجول لمدد طويلة .واستدرك العايد ان الحكومة لم تعلن حتى الان عن فرض حظر تجول لمدة طويلة بعد الحظر الذي ينتهي يوم الاحد القادم .