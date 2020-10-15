حقيقة صرف رواتب الموظفين يوم الاحد القادم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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نفى مصدر مطلع ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الحكومة ستقوم بصرف رواتب القطاعين العام والخاص يوم الاحد القادم .بدوره اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام علي العايد في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الحكومة ستعلم المواطنين بمستجدات الوباء بمنتهى الشفافية؛ وذلك عبر نشرة تصدر عن رئاسة الوزراء بشكل يومي.ولفت إلى أن عدم فرض حظر تجول لمدة طويلة يعتمد على مدى تعاون كافة الجهات، داعيا الأردنيين إلى ضرورة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة والإجراءات الاحترازية.