حقيقة صرف 300 دينار لكل مواطن اردني بسبب جائحة كورونا - صورة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت وزارة التنمية الاجتماعية ان ما تم نشره عبر صفحة مزورة تحمل اسم الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك )من خلال اعلان يتضمن استقبال طلبات للتسجيل لمنحة مالية قدرها 300 دينار عن طريق استمارة يتم تعبئتها من قبل المواطنين (هي صفحة مزورة وغير صحيحة ) .



وتدعو الوزارة المواطنين ووسائل الاعلام إلى استقاء المعلومات من موقعها الرسمي أو صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ذات العلامة الزرقاء وان الوزارة في حال الاعلان عن اية قرارات ستقوم بنشرها عبر مواقعها الالكترونية ، ومن خلال وسائل الاعلام .



وتؤكد الوزارة أنها ستلاحق ناشري هذه الصفحات المزورة من خلال الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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