الأربعاء 28-10-2020
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الأربعاء، 28-10-2020 12:08 م

حقيقة عزل بؤر ساخنة جديدة بالعاصمة عمان

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الوكيل الإخباري - برر مدير صحة العاصمة عمان، الدكتور نايف الزبن، الاربعاء ، الأرقام القياسية في أعداد إصابات في العاصمة، إثر الانفتاح لأغلب القطاعات، إضافةً إلى زيادة أعداد الفحوصات.

 وأضاف الزبن أن ما يقارب 40 محطة لسحب العينات، مشيراً إلى أن كل محطة تعمل ما يقارب 300 فحص.

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وقال الزبن إن إصابات كورونا تظهر في مناطق مختلفة في العاصمة، مؤكدا أنه ليس هناك بؤر ساخنة، حتى تضطر خلية الأزمة لعزل تلك الأحياء.


مؤكداً أن المراكز الصحية شهدت في الفترة الأخيرة تسجيل إصابات بين كوادرها الصحية، لافتاً إلى أن الأرقام قليلة، ولا تدعو للقلق، ولم تؤثر على سير العمل.


 




 

 


 

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