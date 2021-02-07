الأحد 07-02-2021
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الأحد، 07-02-2021 05:22 م

حقيقة فرض حظر التجول بالاردن في رمضان

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مصدر في لجنة الاوبئة وجود توصية للحكومة بفرض حظر تجول في الاردن بشهر رمضان المبارك من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً .
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واكد المصدر لموقع الوكيل الاخباري ان اللجنة لم تصدر او تناقش توصيات جديدة بشأن حظر التجول الشامل او الجزئي بالمملكة .

وكان ناشطون تناقلوا منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم بفرض حظر تجول في الاردن بشهر رمضان المبارك من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً بعد ارتفاع في نسبة الفحوصات الايجابية بكورونا ، وهو ما نفاه المصدر . 

 




 

 


 

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