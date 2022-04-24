حقيقة وجود مطعم يبيع لحم الحمير في الأردن

الوكيل الإخباري - تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي اخبارا تفيد بأن أحد المطاعم في احدى محافظات المملكة تعمد بيع لحوم الحمير بدلا من الأغنام والأبقار. اضافة اعلان





ووفقا لما هو مشاع ان صاحب المطعم يتعمد بيع لحم الحمير بسعر متدني لجذب الزبائن.



من جهته نفى نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد صحة ما يتم تداوله من شائعات عن وجود مطعم يبيع لحم حمير.



وقال عواد إن هذه الحادثة جرت في إحدى دول الجوار قبل عدة أعوام ومن المستهجن تداولها ونسبها للغذاء والمطاعم الأردنية بشكل يسهم للإيقاع بالضرر الفعلي في هذا القطاع



من ناحيته أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات أن ما يتم تداوله حول لحوم الحمير غير صحيح.



واكد مهيدات أن الخبر قديم جداً وتم نفيه لأكثر من عشر مرات، موضحاً أن هذه الإشاعة يتم تداولها من قبل أشخاص مغرضين بين كل فترة وأخرى.



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