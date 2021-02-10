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الأربعاء، 10-02-2021 04:02 م

حقيقة وفاة أشخاص تلقوا لقاح كورونا بالاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقلت بعض وسائل الإعلام معلومات حول وفاة بعض الأشخاص بعد تلقيهم الجرعة الأولى من مطعوم كورونا.
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وتؤكد الوزارة بأن مطعوم كورونا المستخدمة في الحملة الوطنية للمطعوم آمنة ولا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تسبب الإصابة بمرض كورونا.

كما تؤكد الوزارة أن فعالية المطعوم تزداد وتصل إلى حدها المتوقع بعد أسابيع من الجرعة الثانية، وعليه فإن هناك احتمالا لأن يصاب متلقوا مطعوم كورونا بهذا المرض الذي يمكن أن يكون في فترة حضانته قبل تلقي المطعوم أو أن يصيبهم بعد تلقي المطعوم بفترة قصيرة.

وتوضح الوزارة أن تلقي المطعوم لا يعفي أبدا من الإلتزام بالإجراءات الوقائية والسلامة العامة والمتمثلة في لبس الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين.

 




 

 


 

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