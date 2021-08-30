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الإثنين، 30-08-2021 10:00 م

حكومة الوحدة الوطنية الليبية تعد بإنهاء ملف ديون مستحقة لمستشفيات أردنية

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الوكيل الإخباري - وعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، الاثنين، بإنهاء ملف الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية ومراكز التوحد الخاصة قريباً.

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جاء ذلك خلال زيارة الدبيبة إلى الأكاديمية الأردنية للتوحد، بحضور وزير الصحة الليبي علي الزناتي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الليبي عادل جمعة، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود.


وأشاد الدبيبة، بالخدمات التي تقدمها الأكاديمية لمعالجة الطلبة الليبيين، مؤكدا أن "حالات التوحد برزت خلال السنوات العشر الماضية في ليبيا بشكل واضح، حيث سيتم العمل حاليا على إنشاء الأكاديمية الليبية للتوحد للاستفادة من التجربة الأردنية في هذا الخصوص، كما سيتم توقيع اتفاقية قريبا مع الأكاديمية الأردنية لعمل توأمة بين الأكاديميتين من خلال إدارة وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر الصحية والإدارية".


وجال الدبيبة والوفد المرافق داخل مبنى الأكاديمية، اطلع خلالها على الخدمات المقدمة للطلبة المبتعثين وخدمات السكن الداخلي، والتقى ببعض ذوي الطلبة واستمع إلى تقييمهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة في الأكاديمية.


بدوره، أوضح رئيس هيئة المديرين للأكاديمية جمال الدلاهمة، آلية عمل الأكاديمية والخدمات التي تقدمها للطلبة، مقدما شكره لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والوفد المرافق له في الزيارة، التي تعتبر الأولى التي يجريها مسؤول ليبي رفيع للأكاديمية.


ولفت الدلاهمة إلى أن الأكاديمية قدمت تعاوناً وتسهيلات للطلبة الليبيين خلال السنوات الماضية، معربا عن أمله باستمرار هذا التعاون، مشددا في الوقت ذاته على جاهزيتهم لتبادل الخبرات مع الأكاديمية الليبية في مجال التوحد.


وشملت الزيارة أيضا عرض فيديو توعوي لحالات التوحد، وفقرة فنية قدمها الطلبة الليبيون، وفي ختام الزيارة، قدم الدلاهمة درعا تقديرا من الأكاديمية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.


والأحد، اتفق رئيس الوزراء بشر الخصاونة مع الدبيبة خلال لقائهما على تشكيل لجنة وزارية مشتركة من الجانبين للوصول إلى تفاهمات وتوافقات لحل ملف الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية الخاصة على الحكومة الليبية ووضع إطار زمني للسداد.

المملكة 

 

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