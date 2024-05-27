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الإثنين، 27-05-2024 03:58 م

"حكيم" توقع 4 مذكرات تفاهم مع جامعات أردنية لتنمية المعلوماتية الصحية

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الوكيل الإخباري - وقعت شركة الحوسبة الصحية "أكاديمية حكيم" 4 مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات الأردنية، وذلك لمواصلة جهودها في تعزيز وتنمية مهارات المعلوماتية الصحية لدى طلبة الجامعات الأردنية.

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وحسب بيان للشركة اليوم الاثنين، تهدف مذكرات التفاهم التي وقعتها الشركة إلى تدريب طلبة الجامعة المنتسبين للكليات الصحية على أسس المعلوماتية الصحية، التي تعد نقطة التقاطع بين الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات.


وتمثل هذه الخطوة عنصرا في تقديم الرعاية الصحية الحديثة وتعزيز المعرفة المتخصصة بأنظمة المعلوماتية الطبية، ما يساعد في تهيئة الخريجين قبل انتقالهم لسوق العمل.


وتضمنت بنود المذكرات تعزيز التعاون والمشورة في المجالات الثقافية، والتعليمية، والأكاديمية، والبحثية، والتدريبية، وتبادل الخبرات، إضافة إلى تنظيم جلسات تدريبية في ريادة الأعمال، ما يساهم في تنمية قدرات الطلبة وتأهيلهم بشكل أفضل لمتطلبات سوق العمل الحديثة.

 




 

 


 

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