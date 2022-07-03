حلقة تواصل بث مباشر الثلاثاء المقبل لمناقشة قضايا المياه

الوكيل الإخباري -

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تنظم وزارة المياه والري / سلطة المياه –شؤون الإعلام والاتصال حلقة تواصل بث مباشر عبر فيسبوك يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة قضايا المياه.وقالت الوزارة ان الحلقة تأتي للتواصل مع المواطنين في جميع مناطق المملكة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على صفحة الفيس بوك (وزارة المياه والري – سلطة المياه – سلطة وادي الاردن) وتلمس احتياجاتهم ومطالبهم والوقوف على ملاحظاتهم المتعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي.ويستعرض مساعد أمين عام سلطة المياه – الناطق الإعلامي عمر سلامة في لقاء مباشر عبر فيسبوك الواقع المائي والتحديات خاصة خلال الصيف الحالي .