السبت 01-10-2022
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حماده: الأردن يمتلك مقومات ليصبح مركزا استراتيجيا للأمن الغذائي بالمنطقة

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السبت، 01-10-2022 03:04 م

حماده: الأردن يمتلك مقومات ليصبح مركزا استراتيجيا للأمن الغذائي بالمنطقة

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الوكيل الإخباري - أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة إن الأردن يمتلك مقومات تؤهله بان يصبح مركزا إقليميا واستراتيجيا بالأمن الغذائي.

وقال حماده في بيان اليوم السبت، إن الأردن في ظل المميزات النسبية التي يمتلكها قادر على أن يلعب دورا مهما بالمنطقة ويكون ممرا حيويا لتزويد دولها بالغذاء عبر توفير البنية التحتية لمخزونات الطوارئ لمنظمات الأغاثة الإقليمية والدولية.

وشدد حماده على ضرورة تعزيز وتكثيف التعاون بين الدول العربية وإقامة الشراكات لتحقيق التكامل وجعل المملكة مركزا وممرا حيويا في مجال الأمن الغذائي بالمنطقة للحد من آثار الأزمات والصدمات، وتأثيرها على بلدان المنطقة.

وأكد ضرورة المضي قدما في تنفيذ مضامين استراتيجية الأمن الغذائي التي تدعم أن يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي وتتضمن زيادة القدرة التخزينية لسلع أساسية وتنويع مصادر الاستيراد وتوفير البنية الداعمة للقطاع الخاص للعمل بسر وسهولة وتطوير الصناعات الغذائية.

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وقال إن جائحة فيروس كورونا والأزمة في أوكرانيا أدت إلى حدوث خلل في سلاسل توريد الغذاء العالمية، حيث واجهت الدول الكبرى نقصا حادا بالاغذية الأساسية لأول مرة في التاريخ الحديث الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود واستغلال الموارد المتاحة بشكل أفضل للحفاظ على استقرار الأمن الغذائي بالمنطقة وتوفيره بأسعار مناسبة.

وأشار حمادة إلى أن الدول العربية تمتلك القدرة لدعم تعزيز الأمن الغذائي المستدام، من خلال التعاون والتكامل بخاصة في مجال الزراعة والصناعات الغذائية مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني، لزيادة التعاون الإقليمي في مجال الأمن الغذائي وليكون الأردن، و بالتعاون مع دول عربية شقيقة، مركزا إقليميا للتعاون والتكامل في مجال الأمن الغذائي.


ولفت إلى أهمية نتائج الاجتماع الرباعي الذي استضافته المملكة الأسبوع الماضي بمشاركة وزراء زراعة العراق وسوريا ولبنان بالإضافة للأردن، مؤكدا ان غرفة تجارة الأردن ستعمل مع الحكومة من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي في مجال الأمن الغذائي بين هذه الدول والسعي الى ضم دول عربية أخرى في ظل التغيرات الدولية وتوقعات ازدياد الطلب على الغذاء وارتفاع الأسعار.

وأوضح حمادة أن تحقيق الأمن الغذائي محليا يتطلب التوجه نحو الحلول والأفكار الإبداعية بمجالات الإنتاج والتخزين والتزويد، والتركيز على التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.

 




 

 


 

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