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الإثنين، 13-06-2022 02:58 م

حماية الأسرة: تحويل حالتي تسول إلى مكافحة الاتجار بالبشر

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الوكيل الإخباري - كشف مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرية الأمن العام العقيد فراس الرشيد تحويل حالتي تسول إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر.

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وقال العقيد الرشيد خلال تصريحات، اليوم الاثنين، إنه تم تحويل الحالتين بعد التعديلات الأخيرة التي طالت قانون العقوبات لجهة التوسع بتعريف التسول وتشديد العقوبات على مقترفي استغلال الأطفال في التسول.

 

وأضاف أن العائد الاجتماعي للاستثمار في تعليم الأطفال بدلا من انخراطهم بسوق العمل بعائد مادي بسيط يسهم في انخفاض نسبة الأمية وصولا إلى نهضة صناعية وتكنولوجية.

 

وأشار العقيد الرشيد إلى أن عمالة الأطفال قد تؤدي إلى جنوحهم إلى العنف بمختلف أشكاله في ظل ظروف عمل قد تكون ضارة على الصحة الجسدية والفكرية والعاطفية.

 

وشدد على أن الإدارة تعمل بنهج تشاركي تكاملي سواء في البعد الوقائي أو الضبطي القضائي والإداري حسب الإطار الوطني للحد من عمالة الأطفال واستغلالهم بالتسول بالتعاون مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر كسند ورديف لوزارتي التنمية الإجتماعية والعمل.

 




 

 


 

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