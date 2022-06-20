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الإثنين، 20-06-2022 10:11 م

حماية الطبيعة تراجع حدود المناطق المهمة للتنوع الحيوي في الأردن

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الوكيل الاخباري - راجعت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة حدود المناطق الهامة للتنوع الحيوي على المستوى الوطني، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء والمختصين، وتعميم الحدود الجديدة مع وزارة البيئة لاعتمادها.

وتأتي مراجعة حدود المناطق المهمة للتنوع الحيوي كأحد مخرجات مشروع دمج مفاهيم حماية الطيور الحوامة في القطاعات الإنتاجية الرئيسة في منطقة وادي الأردن، الممول من مرفق البيئة العالمي (GEF) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشروع تعميم مفهوم مناطق التنوع الحيوي المهمة.

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