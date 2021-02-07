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الأحد، 07-02-2021 11:39 ص

حماية المستهلك : آن الاوان لتطعيم المعلمين ضد كورونا

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الوكيل الاخباري - طالب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، الجهات الصحية ذات العلاقة، بضرورة إعطاء الأولوية في أخذ اللقاح الخاص بكورونا للكوادر التدريسية والادارية في المدارس، أسوة بالكوادر الطبية والتمريضية مشيرا الى انه آن الاوان لاخذ اللقاح .

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واشار عبيدات في بيان صحفي اليوم الاحد، الى ان قطاع التعليم يعتبر القطاع الاكبر من حيث عدد المدرسين والمدرسات .

 

ودعا أولياء الامور لإرشاد وتوعية الطلبة قبل توجههم الى مدارسهم، في كل ما يتعلق بشروط السلامة العامة من حيث التباعد المكاني والتقيد بارتداء الكمامة واستعمال المعقمات واستخدام الورق الصحي وعدم استعمال الأغراض الخاصة بزملائهم الطلبة . 

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

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