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الإثنين، 06-06-2022 01:45 م

حماية المستهلك: أسعار الدجاج في الأردن أعلى من تركيا والسعودية ومصر

تفسير-حلم-الدجاج-المذبوح-والمنظف


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

نفى رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات تصريحات وزير الصناعة والتجارة الأخيرة حول أسعار الدجاج مقارنة مع دول العالم والمنطقة.

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وقال عبيدات إن أسعار الدجاج في الأردن أعلى من تركيا والسعودية ومصر ولبنان وسوريا على الرغم أن الأردن بلد لديه اكتفاء بهذه المادة.


واعتبر أن الوزارة لم تتخذ إجراءات فعلية على أرض الواقع لكبح الارتفاع الكبير بأسعار الدجاج.


وأشار عبيدات إلى أن حملة المقاطعة نجحت بنسبة تزيد على 50%، وهناك أسر عديدة التزمت بالحملة وتوجهت نحو بدائل أخرى، موضحا أن حملات المقاطعة تعتبر ناجحة إذا ما تعدت نسبة الالتزام بها أكثر من 10%.


وبيّن أن حملة المقاطعة ستبقى قائمة إلى حين وضع سقوف سعرية مناسبة لوقف ما وصفه بتغول بعض التجار المحتكرين، لافتا إلى انخفاض أسعار دجاج "النتافات" في المناطق الشمالية والجنوبية من المملكة مع بقائها كما هي في عمّان والزرقاء.


وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أكد في تصريح تلفزيوني، الجمعة الماضية، بأن أسعار الدواجن في الأردن هي الأقل على مستوى العالم والوطن العربي.

 




 

 


 

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