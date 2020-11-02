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الإثنين، 02-11-2020 03:20 م

حماية المستهلك: ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضار

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الوكيل الاخباري- أظهرت دراسة أجرتها حماية المستهلك حول التغيرات التي طرأت على أسعار السلع مقارنة مع أسعارها بداية العام، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية واستهلاكية بنسبة 9ر25 بالمئة، وانخفاض أسعار 15 سلعة بنسبة 8ر19 بالمئة، وثبات أسعار 69 سلعة.

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وبحسب الدراسة، ارتفعت أسعار بعض أنواع الخضار بشكل ملحوظ، وسجلت سلعتا البندورة والزهرة أعلى ارتفاع بنسبة 50 بالمئة، فالجزر 3ر33 بالمئة، ثم الثوم 33 بالمئة، والفاصوليا الخضراء البلدية 6ر16 بالمئة، والباذنجان الكبير بنسبة 5ر28 بالمئة والخيار 25 بالمئة، فيما انخفضت البطاطا بنسبة 40 بالمئة، وثبات أسعار الفلفل الأخضر والملفوف والخس.


أما بالنسبة للفواكه فانخفض سعر الموز البلدي بنسبة 32 بالمئة، وثبات أسعار التفاح المستورد والموز المستورد والبرتقال.


وارتفعت أسعار لحم الخاروف الاسترالي 25 بالمئة، ولحم الخاروف الروماني المبرد بنسبة 3ر15 بالمئة، ولحم الخاروف النيوزلندي 13 بالمئة، ولحم الخاروف الروماني ذبح المسلخ 6ر6 بالمئة، ولحم العجل المستورد 3ر8 بالمئة، وثبات أسعار اللحوم البلدية.


كما انخفضت أسعار الدجاج الطازج بنسبة 6ر7 بالمئة والدجاج النباتي 20 بالمئة وثبات سعر دجاج النتافات والدجاج المجمد والنباتي والأسماك.


كما أظهرت الدراسة ارتفاع أسعار طبق البيض بنسبة 4ر44 بالمئة، والسمنة النباتية بنسبة 10 بالمئة، وثبات أسعار الأرز والشاي والسكر والبقوليات والحليب والألبان والأجبان والزيوت النباتية والمعلبات.

 

المصدر: بترا 


 




 

 


 

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