حماية المستهلك : التشكيك بعدد اصابات كورونا لا يفيد

الوكيل الاخباري- دعت حماية المستهلك المواطنين الى عد التشكيك بالارقام الحكومية حول عدد الاصابات اليومي بفيروس كورونا في الاردن ، والى الالتزام بشروط الصحة العامة ذات الصلة بجائحة كورونا وذلك بعد ازدياد عدد الاصابات المسجلة يوميا من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم إن ازدياد عدد حالات الوفاة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا وعدد الحالات المسجلة يوميا بالاصابة يدعونا الى الخوف والقلق نتيجة لعدم التزام غالبية المواطنين بشروط الصحة العامة وخاصة عدم التقيد بارتداء الكمامات والتباعد المكاني فيما بينهم وعدم اقبال المواطنين على تلقي المطعوم الذي يقيهم بنسبة عالية من الاصابة.



وأضاف عبيدات أن عدم التزام المواطنين بشروط الصحة العامة سيزيد حالات الاصابة بشكل يومي مما سيشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين وسيدفع الجهات الرسمية الى اتخاذ مجموعة من القرارات الصعبة التي قد تعيدنا الى ما كنا عليه مع بداية ظهور الجائحة، وهذا الأمر سيؤثر سلبيا على حياتنا الاجتماعية والتأثير السلبي الآكبر سيكون على القطاعات الاقتصادية التي عانت الأمرين منذ ظهور الجائحة لا سيما وأن هذه القطاعات بدأت بالتعافي من آثار الجائحة وبدأت تمارس نشاطها بشكل اعتيادي خاصة وان الغالبية العظمى يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة.



واثنى عبيدات على قرار وزير الداخلية بمنع اقامة مناسبات الافراح والاتراح التي ساهمت في ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس نتيجة للتجمعات الكبيرة التي كانت تحصل في هذه المناسبات وعدم التزام المواطنين بشروط الصحة العامة يسبب المصافحة والتقبيل وعدم الالتزام بالتباعد المكاني فيما بينهم.



وطالب عبيدات المواطنين بعدم التشكيك بعدد الاصابات المسجلة يوميا كونها لا تفيدهم في شيء بل على العكس ستعمل على اثارة البلبلة والخوف وستساعد في انتشار المرض نتيجة للتشكيك بالارقام المعلنة وعدم التقيد بشروط الصحة العامة وبالتالي زيادة عدد الاصابات، بل عل العكس من ذلك فالاولى أن يتم المبادرة في أخذ المطعوم بجرعتيه بالإضافة إلى الجرعة المعززة وحث الذين لم يتلقوا المطعوم الى المبادرة إلى اخذه.