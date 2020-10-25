حماية المستهلك تحذر الأردنيين

الوكيل الإخباري - وجهت حماية المستهلك مجموعة من النصائح والارشادات للمواطنين واصحاب المحلات التجارية والمؤسسات الخدمية التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر تتعلق بفيروس كورونا، خاصة وأن اعداد المصابين بدأت تتزايد هذه الايام بشكل كبير الأمر الذي يستدعي من الجميع الاستعداد والانتباه واخذ الحيطة والحذر من هذه الجائحة الخطيرة.



وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الاحد إن انتشار وزيادة حالات الاصابة بفيروس كورونا يستوجب منا جميعا الالتزام بالشروط الصحية العامة من اجل تجنب الاصابة بالفايروس.

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مما يتوجب على الجميع الانتباه من خلال اتخاذ كافة الامور الاحترازية عند الخروج من المنازل والذهاب الى الاسواق والمؤسسات الخدمية من لبس للكمامات والقفازات واستخدام المعقمات بشكل مستمر واستخدام الفناجين والكاسات الورقية التي تستخدم لمرة واحدة وذلك من اجل تفادي الاصابة أو نقل العدوى وايضا التباعد المكاني قدر الامكان، وفق عبيدات.



ودعا الدكتور عبيدات المؤسسات الخدمية والمحلات التجارية تشديد الرقابة على المواطنين عند دخولهم وذلك من خلال الزامهم بالتقيد في شروط الصحة العامة ومنع دخول كل من لا يلتزم بهذه الشروط وعدم السماح لهم بالتجمهر، وايضا يستوجب على المطاعم والمقاهي والفنادق تقديم خدماتها بأدوات أو صحون وكاسات ورقية بهدف الحفاظ على صحة العاملين لديهم وصحة زبائنها.



وطالب الدكتور عبيدات من الاسر شراء حاجياتها مرة أو مرتين في الأسبوع من اجل تفادي وتجنب الازدحامات التي تسبب وتنقل العدوى بالفيروس، بالإضافة إلى عدم شرائهم كميات كبيرة زائدة عن حاجتهم خاصة أن الزمن المتوقع لبقاء هذه الجائحة ما زال طويلا مما قد يكبدهم خسائر كبيرة في ظل الظروف الاستثنائية والاقتصادية الصعبة التي نعيشها.



كما ناشد الدكتور عبيدات المواطنين بضرورة حماية انفسهم من خلال تجنب استخدام أي وسيلة أو مادة قد تؤدي الى اصابتهم أو نقل عدوى الفيروس لهم ولأفراد اسرهم، وتجنب حضور المناسبات الاجتماعية أيا كان نوعها مع ضرورة الانتباه والتقيد بشروط الصحة العامة عند استخدامهم لوسائل النقل العامة أو الخاصة.



