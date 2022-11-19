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السبت، 19-11-2022 11:14 ص

حماية المستهلك تحذر من زيت زيتون مغشوش في الاسواق

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

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   حذرت جمعية حماية المستهلك المواطنين من عمليات الغش في زيت الزيتون التي يقوم بها بعض التجار بالتزامن مع موسم قطاف الزيتون.

وقالت حماية المستهلك لـ "الوكيل الإخباري" إنه يجب التأكد من وجود لاصق تجاري على صفائح الزيت ويحمل علامات مائية يصعب تزويرها، مع اغلاق محكم للغطاء المعدني وشرائها من أماكن مرخصة رسميا وعدم اللجوء إلى الباعة المتجولين.

وبينت ان أفضل مكان لسد حاجة المواطنين من الزيت الموثوق هو شراء الزيت من داخل معاصر الزيتون أو المحلات المرخصة والعلامات التجارية المسجلة وبفواتير شراء.

وعبرت عن استهجانها وانزعاجها من قيام بعض الاشخاص ببث إعلانات مضللة للمواطنين تتضمن عروضا على زيت الزيتون البلدي بقيمة 50 دينارا للتنكة.

 

 




 

 


 

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