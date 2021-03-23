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الثلاثاء، 23-03-2021 01:06 م

حماية المستهلك تدعو الحكومة لمساندة القطاع الصحي

حماية المستهلك
أرشيفية


الوكيل الإخباري - دعت جمعية حماية المستهلك، الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمساندة القطاع الصحي وتقويته، برفده بالكوادر الطبية والتمريضية والإدارية والمالية الكافية، في ظل تفاقم الوضع الوبائي، وازدياد عدد الإصابات، ما يشكل خطرا حقيقيا على سلامة الوطن والمواطنين.

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وطالب رئيس الجمعية محمد عبيدات، في بيان صحفي الثلاثاء، بضرورة الأخذ بجميع التوصيات التي تقدمها اللجنة الوطنية للأوبئة، مع ضرورة رفدها بأعضاء من تخصصات أخرى لها علاقة بفهم سلوك الأفراد والاستجابة للمثيرات الاجتماعية، وتحليل القرارات الاقتصادية والمالية، كعلوم النفس والاقتصاد والاجتماع والسلوك، بالإضافة إلى الأطباء المتخصصين بعلم الأوبئة. 


وحول حظر يوم الجمعة، بين عبيدات، أنه لا توجد دراسات علمية متخصصة، تثبت أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا ينخفض يوم الحظر، خاصة مع اكتظاظ الأسواق بالناس قبل يوم الحظر.



 




 

 


 

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