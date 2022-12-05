حماية المستهلك تدعو لاستخدام صوبات الغاز بدلا من الكاز

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

دعت حماية المستهلك المواطنين الى ترشيد الاستهلاك وتجنب الاسراف في استخدام وسائل الطاقة التي تعمل على الكاز والسولار بسبب الارتفاعات التي طالت اسعار هاتين المادتين الاساسيتين المستخدمتين في التدفئة وخاصة الكاز عند غالبية المواطنين.وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن ارتفاع اسعار الطاقة (الكاز والديزل والكهرباء) يفرض علينا كمستهلكين وخاصة اصحاب الدخول المحدودة الى ضرورة تغيير النمط السلوكي الذي كان سائدا عند اغلبية المواطنين فيما يتعلق باستخدام وسائل الطاقة وخاصة المدافئ التي تعمل على الكاز بسبب الارتفاع الكبير الذي حدث على سعره والتوجه إن أمكن الى استخدام صوبات الغاز التي تعمل لفترة أطول من صوبات الكاز.ونبه الدكتور عبيدات المواطنين الراغبين في شراء الاجهزة الكهربائية ومدافىء الغاز والكاز التأكد من مدى صلاحية هذه الأجهزة قبل الاستلام وكذلك أخذ فاتورة شراء وكفالة مصنعية لحفظ حقوقهم اذا حدثت اعطال في هذه الاجهزة.وناشد عبيدات المواطنين الى التقليل من استخدام الاجهزة التي تعمل على الكهرباء وذلك من خلال اتباع بعض الاجراءات التي من شأنها تخفيض قيمة فواتير الكهرباء ومنها على سبيل المثال التأكد من اطفاء مصابيح الكهرباء الموجودة خارج البيوت وايضاً وجوب التأكد من اطفاء اللمبات الموجودة في الغرف التي لا يتواجد فيها احد، والعمل قدر المستطاع تخفيض استخدام بعض الاجهزة التي يتم استخدامها بشكل يومي كالمكوى والسخان الكهربائي والمكيفات وغيرها من الاجهزة الكهربائية الموجود في البيت.