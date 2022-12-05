الإثنين 05-12-2022
الوكيل الاخباري

توقعات بارتفاع النفط 30% في 2023 والخطر الروسي سيشعل الأسعار

الأرصاد: الموسم المطري الحالي أفضل من الموسم الماضي

صورة مؤثرة لشاب يعمل بخدمة التوصيل تشعل مواقع التواصل

إعلان من السفارة الأمريكية حول فرص تدريبية في الولايات المتحدة للإناث - رابط

أجواء مشحونة بين النواب والحكومة.. والمحروقات تتصدر المطالب

الجغبير: ارتفاع غير المسبوق بالصادرات الصناعية

توقعات بانكماش التضخم العالمي في 2023

اشتية: جرائم الاحتلال لن توقف نضال الشعب الفلسطيني وسعيه لنيل حريته

الخصاونة: الحكومة لا تملك ترف دعم المحروقات

نائب: أشخاص يتقاضون 1219 دينار في اليوم الواحد

الإثنين، 05-12-2022 12:45 م

حماية المستهلك تدعو لاستخدام صوبات الغاز بدلا من الكاز

11202230124652285984707


الوكيل الاخباري- دعت حماية المستهلك المواطنين الى ترشيد الاستهلاك وتجنب الاسراف في استخدام وسائل الطاقة التي تعمل على الكاز والسولار بسبب الارتفاعات التي طالت اسعار هاتين المادتين الاساسيتين المستخدمتين في التدفئة وخاصة الكاز عند غالبية المواطنين.اضافة اعلان


وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن ارتفاع اسعار الطاقة (الكاز والديزل والكهرباء) يفرض علينا كمستهلكين وخاصة اصحاب الدخول المحدودة الى ضرورة تغيير النمط السلوكي الذي كان سائدا عند اغلبية المواطنين فيما يتعلق باستخدام وسائل الطاقة وخاصة المدافئ التي تعمل على الكاز بسبب الارتفاع الكبير الذي حدث على سعره والتوجه إن أمكن الى استخدام صوبات الغاز التي تعمل لفترة أطول من صوبات الكاز.

ونبه الدكتور عبيدات المواطنين الراغبين في شراء الاجهزة الكهربائية ومدافىء الغاز والكاز التأكد من مدى صلاحية هذه الأجهزة قبل الاستلام وكذلك أخذ فاتورة شراء وكفالة مصنعية لحفظ حقوقهم اذا حدثت اعطال في هذه الاجهزة.

وناشد عبيدات المواطنين الى التقليل من استخدام الاجهزة التي تعمل على الكهرباء وذلك من خلال اتباع بعض الاجراءات التي من شأنها تخفيض قيمة فواتير الكهرباء ومنها على سبيل المثال التأكد من اطفاء مصابيح الكهرباء الموجودة خارج البيوت وايضاً وجوب التأكد من اطفاء اللمبات الموجودة في الغرف التي لا يتواجد فيها احد، والعمل قدر المستطاع تخفيض استخدام بعض الاجهزة التي يتم استخدامها بشكل يومي كالمكوى والسخان الكهربائي والمكيفات وغيرها من الاجهزة الكهربائية الموجود في البيت.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1344779437

توزيع أكثر من 160 حاوية نفايات على بلديات عجلون

122022494521516931304

ديوان الخدمة: لجنة جائزة الموظف المثالي تضم محكمين معتمدين

مطر6

الأرصاد: الموسم المطري الحالي أفضل من الموسم الماضي

ديليفري

صورة مؤثرة لشاب يعمل بخدمة التوصيل تشعل مواقع التواصل

ةةةة

إعلان من السفارة الأمريكية حول فرص تدريبية في الولايات المتحدة للإناث - رابط

318298542_453302453646843_5662544961401001415_n

الطاقة: تزويد منازل بلدية قطر ورحمة بوادي عربة بوحدات انارة ليد

أخبار متعلقة
316689253_448289360814819_2069000218734795919_n

تركيب المحطة 23 للرصد الزلزالي في الأردن

62-135541-saudi-arabia-iraq-sign-electrical-interconnection_700x400

الطاقة: الربط الكهربائي مع السعودية جاهز وبانتظار توقيع الاتفاقية

1120222011204767390236

توقعات برفع البنزين (90) 15 فلساً و (95) 20 فلساً والسولار 35 فلساً الشهر المقبل

where-is-aqaba

العقبة: ورشة لتقييم الأثر البيئي لمشروع مستودع البوتاس الأحمر

1669399399937

الصفدي يجري مباحثات مع عدد من المسؤولين التشيكيين

000f13f9-1606127240

12 اتفاقية استثمارية في الطفيلة الصناعية بقيمة 17 مليون دينار