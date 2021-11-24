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الأربعاء، 24-11-2021 12:38 م

حماية المستهلك تدعو للتعامل الإيجابي مع مياه الأمطار

حماية المستهلك


الوكيل الإخباري - دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، المزارعين وربات البيوت إلى التعامل الإيجابي مع مياه الأمطار وتخزينها بطرق صحيحة والحفاظ عليها للاستفادة منها في باقي أيام السنة.

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وأوضحت الجمعية في بيان اليوم الأربعاء، أن استغلال مياه الأمطار يساهم في تحقيق أهداف ومشاريع زراعية إنتاجية تساعد في التخفيف من شراء بعض أنواع الخضار التي تحتاجها الأسر بشكل يومي. وجدد رئيس الجمعية محمد عبيدات، الدعوة لوزارة الزراعة ومؤسسة الاقراض الزراعي لتقديم منح أو قروض ميسرة للمواطنين من أجل حفر آبار لتخزين مياه الأمطار في البيوت والمزارع، أو لشراء معدات زراعية تساعدهم في ري المزروعات والثروة الحيوانية.


 




 

 


 

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