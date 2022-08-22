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الإثنين، 22-08-2022 11:28 ص

حماية المستهلك تدعو لمقاطعة الألبان 14 يوما

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
دعا رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات إلى مقاطعة الألبان لمدة أسبوعين (14 يوما) بعد ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.اضافة اعلان


وقال عبيدات في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن مقاطعة الألبان خلال الأيام المقبلة سيساهم في تخفيض الأسعار وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 15-25%.

وأضاف أن شكاوى وملاحظات عديدة وصلت إلى الجمعية حول ارتفاع أسعار الألبان خلال الفترة الماضية بشكل غير مبرر ودون أي تدخل من الجهات الرقابية.

وأشار عبيدات إلى أن الحملة ستبقى مستمرة حتى تتدخل وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتضع سقوفا سعرية واضحة لمصانع الألبان لمنع أي تغول واستغلال للمواطنين.

كما دعا ربات البيوت إلى شراء الحليب من مربي الأبقار وصنع الألبان والمنتجات الأخرى في المنازل، لافتا إلى طرق صناعتها سهلة وهي أقل كلفة على الأسر.

يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أكدت في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري"، أنها تقوم بإعداد دراسة حاليا للوقوف على أسباب رفع شركات لأسعار الألبان، وإذا كانت مبررة أو لا.

وقالت الوزارة إن هناك شركات رفعت بالفعل الأسعار لبعض الأصناف في وقت سابق، ولكن الأسعار تحكمها التنافسية بالسوق وهناك منتجات بأسعار مناسبة.

وكان شكا مواطنون من ارتفاع أسعار بعض أصناف الألبان في الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية.

 




 

 


 

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