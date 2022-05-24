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حماية المستهلك تدعو لمقاطعة الدجاج والبيض ١٠ أيام

الثلاثاء، 24-05-2022 03:23 م

حماية المستهلك تدعو لمقاطعة الدجاج والبيض ١٠ أيام

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

دعا رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات إلى مقاطعة الدجاج والبيض بعد ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

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وقال عبيدات لـ"الوكيل الإخباري"، إن مقاطعة المواطنين للدجاج والبيض لفترة من 7-10 أيام سيخفض الأسعار بنسب كبيرة.

 

وأضاف أن شكاوى عديدة وردت إلى الجمعية خلال الفترة الماضية حول ارتفاع أسعار الدجاج فيما وردت شكاوى اليوم الثلاثاء حول ارتفاع أسعار البيض بنحو 30-40 قرشا.

 

وأشار عبيدات إلى أن الجمعية تؤيد دعوات مقاطعة استهلاك وشراء أي سلعة ترتفع أسعارها في ظل وجود بعض التجار المحتكرين وغياب الرقابة الحكومية على الأسواق.

 

وبيّن أن ضعف الرقابة شجع بعض التجار على الاستمرار بالاحتكار والتحكم بالأسعار، لافتا إلى ضعف القوة الشرائية للمواطنين وعدم قدرتهم على تحمل الارتفاعات المتتالية للأسعار.

 

وكان مواطنون اشتكوا من ارتفاع أسعار الدجاج مؤخرا وخاصة بعد شهر رمضان المبارك وإلغاء السقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة، فيما برر مربو الدواجن ارتفاع الأسعار بارتفاع كلف الإنتاج والأعلاف بنسبة 10% عالميا.

 




 

 


 

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