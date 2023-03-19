حماية المستهلك ترصد ارتفاعات متتالية مبالغ فيها لأسعار الدواجن

الوكيل الاخباري-

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قال الدكتور محمد عبيدات رئيس جمعية حماية المستهلك الأردنية، ان كوادر الجمعية قامت برصد اسعار السلع الاساسية في الاسواق قبل شهر رمضان المبارك، حيث تبين وجود ارتفاع في اسعار الدواجن بكافة انوعها، حيث يباع الكيلو غرام الواحد من دجاج النتافات ما بين 180 و190 قرشا بعد ان كان يباع بسعر 150 الى 160 قرشا، وارتفع سعر الدجاج الطازج من 170 قرشا قبل اسبوع ليباع اليوم 210 الى 240 قرشا حسب الماركة.وأضاف عبيدات في بيان اليوم الأحد، أن الدجاج المجمد يباع بدينارين و70 قرشا لوز 110 غم ويوجد انواع اخر يصل وزنه 1300 غم الى 3 دنانير وهذه الاسعار مبالغ فيها ولا تتناسب مع الكلف الحقيقية لانتاجها.وأشار الى ان جمعية حماية المستهلك تقلت خلال الفترة الماضية شكاوى تتعلق بارتفاع اسعار الدواجن من مختلف محافظات المملكة عبر فيها المواطنين عن استيائهم الشديد لهذه الرفعات المتتالية دون حسب أو رقيب .وطالب عبيدات وزارة الصناعة والتجارة تكثيف الرقابة على كافة الاسواق في جميع انحاء المملكة واجراء دراسات علمية لمعرفة الكلف الحقيقية لانتاج هذه المادة و وضع سقوف سعرية عادلة لجميع اطراف العملية التبادلية كون هذه المادة تعتبر ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها موائد الاردنيين في شهر رمضان المبارك.ودعا المواطنين الى عدم التهافت على شراء السلع حتى لا يكون عرضة للاستغلال من قبل بعض التجار ممن يرفعون اسعارهم نتيجة الطلب على السلع.