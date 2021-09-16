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الخميس، 16-09-2021 03:40 م

حماية المستهلك تصادق على التقريرين الإداري والمالي وتنتخب هيئتها الإدارية

«حماية المستهلك قوق المستهلك


الوكيل الاخباري - صادقت الهيئة العامة للجمعية الوطنية لحماية المستهلك على التقريرين المالي والإداري، خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس الهيئة الإدارية الدكتور محمد عبيدات.

وانتخبت الجمعية هيئتها الإدارية الجديدة (بالتزكية) لدورة جديدة، تنتهي عام 2025، برئاسة الدكتور عبيدات وعضوية كل من الدكتورة واجد الحيصة والدكتور محمد أبو عمارة ومحمد السمكري والحسن أبو غنيمة، والمهندسة منى حبايبة، والدكتورة زينة القاسم، والمهندس محمد عياصرة، وطلال الملكاوي.

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