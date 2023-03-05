الأحد 05-03-2023
الوكيل الاخباري

الفيدرالي الأميركي: رفع الفائدة من جديد أمر ضروري

جامعة الحسين بن طلال: دوام يوم الخميس خلال شهر رمضان عن بُعد

فلسطين .. اندلاع حريق بـ 5 شاحنات في الرملة

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

التعليم الخاص: تخفيض مدة الحصة وتغيير مواعيد جولات الباصات في رمضان

الصيادلة تمدد فترة تسديد رسوم المزاولة حتى نهاية آذار الحالي

الأردن يوظف إمكانياته للحفاظ على زخم نمو الصادرات

شمول موظفي شراء الخدمات بسلطة المياه بأحكام الضمان الاجتماعي

حماية المستهلك تطالب السماح باستيراد الموز بعد ارتفاع أسعاره

مهيدات: خطة رقابية وتوعوية للغذاء والدواء استعدادًا لرمضان

الأحد، 05-03-2023 10:42 ص

حماية المستهلك تطالب السماح باستيراد الموز بعد ارتفاع أسعاره

thumbs_b_c_b0aea7c09f935e5b115c7482c0dc7ff1


الوكيل الإخباري- طالبت حماية المستهلك وزارة الزراعة السماح باستيراد كميات كافية من سلعة الموز لسد النقص الحاصل في الأسواق خاصة بعد الارتفاع غير المبرر على سعر الموز، حيث وصل سعر بيع الكيلو غرام الواحد من الموز البلدي الى دينار وربع وهو نفس السعر الذي يباع به الموز المستورد (الحجم الكبير) والذي يتطلب كلف نقل وشحن ورسوم اضافية ومع ذلك يباع بنفس سعر الموز البلدي.

اضافة اعلان


وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الاحد أننا تلقينا مئات الشكاوى من المواطنين ومن بعض التجار حول ارتفاع اسعار الموز البلدي. ذلك أن السبب في ارتفاع سعر بيعه هو أن الكميات المنتجة من الموز في هذه الفترة من العام البلدي لا تكفي لسد حاجة السوق المحلي وبالتالي لا بد ان يتم السماح بالاستيراد لتغطية حاجة السوق خاصة واننا مقبلون على شهر رمضان المبارك.


وبين أننا في حماية المستهلك كنا وما زلنا ندافع عن حقوق المزارع الاردني الذي يعاني ظروفا صعبة الا أننا في نفس الوقت ندافع عن كافة حقوق أطراف العملية التبادلية وخاصة الطرف الأضعف الا وهو المستهلك الذي يعاني ظروف اقتصادية صعبة.


وبين عبيدات انه من غير المقبول أن يتحكم مجموعة من المزارعين أو بعض التجار بالكميات الموردة الى الاسواق المحلية أو المستوردة من الخارج بحجة حماية المنتج المحلي وذلك أن الكميات المنتجة محليا والكميات المستوردة من سلعة الموز لا تغطي حاجة السوق المحلي وهذا الأمر انعكس سلبا على اسعار بيعه بشكل غير مقبول وغير عادل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
W1Gt3jIJIEat68pNvYCDelxU8xTwBaMJP3wOTnwU

جامعة الحسين بن طلال: دوام يوم الخميس خلال شهر رمضان عن بُعد

التعليم الخاص (1)

التعليم الخاص: تخفيض مدة الحصة وتغيير مواعيد جولات الباصات في رمضان

d6f2dac1-whatsapp-image-2022-06-19-at-2.17.11-pm

الصيادلة تمدد فترة تسديد رسوم المزاولة حتى نهاية آذار الحالي

0L5A8949

شمول موظفي شراء الخدمات بسلطة المياه بأحكام الضمان الاجتماعي

22023261473948177056

مهيدات: خطة رقابية وتوعوية للغذاء والدواء استعدادًا لرمضان

127-124722-petra-jordan-tourism-effects_700x400

11 ألف زائر للبترا في عطلة نهاية الأسبوع

أخبار متعلقة
www

اجتماع تنسيقي بالمفرق لمتابعة الأسواق خلال رمضان

FxFlS0m7sXgfjt2AKKB3pqzuu73wGHGAHpyPAlxY

حماية المستهلك: ارتفاع أسعار سلع أساسية قبل رمضان

636005499396803950

جرش: تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق

63ec7ce505a4a

حماية المستهلك تطالب بتغليظ العقوبات على المتسببين بالتسمم الغذائي

دواء-كونكور-2.5

حماية المستهلك تطالب بالتصدي لتغول شركات تأمين

5202129151554257517526

الصناعة والتجارة: 288 شكوى حول خدمات ما بعد البيع و83 على الإعلانات المضللة