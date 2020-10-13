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الثلاثاء، 13-10-2020 10:54 ص

حماية المستهلك تطالب بإلغاء الحظر الشامل

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الوكيل الإخباري - استهجنت حماية المستهلك تدافع المواطنين وتزاحمهم في الاسواق خلال الايام التي سبقت قرار الحظر ليومي الجمعة والسبت والتي اعلنت عنه حكومة تصريف الاعمال السابقة لشراء ما يحتاجونه من مواد تموينية واساسية مما ساهم في رفع بعض انواع السلع الغذائية وخاصة الخضار والفواكه .

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي ، الثلاثاء: اننا في حماية المستهلك قمنا خلال الايام التي سبقت قرار الحظر بعمل جولات ميدانية على الاسواق لرصد اسعار ونوعيات السلع التي تباع في الاسواق، الا اننا تفاجئنا باقبال المواطنين بشكل مبالغ فيه على شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية التي تكفي لسد حاجة كل اسرة لمدة اسبوع على الاقل ودون النظر الى تاريخ الانتاج والانتهاء لاغلب السلع الغذائية ودون التقيد بشروط السلامة العامة الخاصة بجائحة فيروس كورونا.

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واكد عبيدات أننا في حماية المستهلك كنا وما زلنا مع الاجراءات الحكومية الهادفة لـتأمين السلامة العامة لجميع المواطنين من خطر هذه الوباء ولكن ما لاحظناه من تدافع غير مبرر من قبل المواطنين لشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية يجعلنا نعتقد بأن فرض حظر شامل يومي الجمعة والسبت غير مفيد لما ينتج من تزاحم على الاسواق التجارية قبل سريان الحظر.

 

"التدافع والتزاحم سيعمل على زيادة حالات الاصابة بالفيروس نتيجة الاختلاط والتزاحم ما بين الناس، خاصة أنه يوجد حالات كثيرة مصابة بالفيروس ولا تظهر عليها اعراض هذه المرض الخطير"، وفق عبيدات.

 


 




 

 


 

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