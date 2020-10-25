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الأحد، 25-10-2020 06:14 م

حماية المستهلك توجه نصائح خاصة بجائحة كورونا

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الوكيل الاخباري - وجهت جمعية حماية المستهلك مجموعة من النصائح والإرشادات للمواطنين وأصحاب المحلات التجارية والمؤسسات الخدمية التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر تتعلق بفيروس كورونا، خاصة وأن أعداد المصابين بدأت تتزايد هذه الأيام بشكل كبير، الأمر الذي يستدعي من الجميع الاستعداد والانتباه وأخذ الحيطة والحذر من هذه الجائحة الخطيرة.

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وقال رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن انتشار وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا يستوجب منا جميعا الالتزام بالشروط الصحية العامة من أجل تجنب الإصابة بالفيروس، وعلى الجميع الانتباه من خلال اتخاذ كافة الأمور الاحترازية عند الخروج من المنازل والذهاب إلى الأسواق والمؤسسات الخدماتية من لبس للكمامات والقفازات واستخدام المعقمات بشكل مستمر واستخدام الفناجين والكاسات الورقية التي تستخدم لمرة واحدة، وذلك من أجل تفادي الإصابة أو نقل العدوى، وأيضا التباعد قدر الإمكان.


ودعا الدكتور عبيدات المؤسسات الخدمية والمحلات التجارية لتشديد الرقابة على المواطنين عند دخولهم، وذلك من خلال إلزامهم التقيد بشروط الصحة العامة ومنع دخول كل من لا يلتزم بهذه الشروط وعدم السماح لهم بالتجمهر، وأيضا يستوجب على المطاعم والمقاهي والفنادق تقديم خدماتها بأدوات أو صحون وكاسات ورقية بهدف الحفاظ على صحة العاملين لديهم وصحة زبائنها.


وطالب الدكتور عبيدات من الأسر شراء حاجياتها مرة أو مرتين في الأسبوع من اجل تفادي وتجنب الازدحامات التي تسبب وتنقل العدوى بالفيروس، بالإضافة إلى عدم شرائهم كميات كبيرة زائدة عن حاجتهم، خاصة أن الزمن المتوقع لبقاء هذه الجائحة ما زال طويلا مما قد يكبدهم خسائر كبيرة في ظل الظروف الاستثنائية والاقتصادية الصعبة التي نعيشها.

 

كما ناشد الدكتور عبيدات المواطنين بضرورة حماية أنفسهم من خلال تجنب استخدام أي وسيلة أو مادة قد تؤدي إلى إصابتهم أو نقل عدوى الفيروس لهم ولأفراد أسرهم والابتعاد وتجنب حضور المناسبات الاجتماعية أياً كان نوعها مع ضرورة الانتباه والتقيد بشروط الصحة العامة عند استخدامهم لوسائل النقل العامة أو الخاصة.


 




 

 


 

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