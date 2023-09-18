حماية المستهلك عن فواتير المياه الشهرية: لا تعكس الاستهلاك الحقيقي

الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، إنها تلقت شكاوى من المواطنين من كافة محافظات المملكة، تتعلق بارتفاع قيم فواتير المياه الشهرية الصادرة على عدادات منازلهم، بالرغم من تأكيدات الحكومة أن الارتفاع سيبدأ من بداية العام القادم، حيث أبدى المواطنون استياءهم الشديد من هذه الارتفاعات بالرغم من أن حصتهم من المياه لا تتجاوز 4 إلى 5 ساعات في الأسبوع.

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وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، في بيان اليوم الاثنين، رفض الإجراءات التي اتخذتها شركات المياه بزيادة قيم فواتير المياه الشهرية، والتي لا تعكس الاستهلاك الحقيقي للمواطنين، وذلك لاتباعها أسلوب التقدير وليس قراءات العدادات كما هو متعارف عليها في السابق.



وأضاف عبيدات، أنه كان من المفروض أن تتم قراءة العدادات ومن ثم إصدار الفاتورة الشهرية لا أن يتم تقديرها، لا سيما وأن هذه التقديرات الشهرية بيّنت ارتفاعاً ملحوظاً على قيمة الفاتورة الشهرية إلى النصف، واحياناً أكثر من ذلك.



وتساءل رئيس جمعية حماية المستهلك، عن كيفية حماية الطبقة الدنيا التي من المفترض أن تستهلك الشريحة الأولى، والتي تكاد لا تكفي الا عائلة مكونة من شخصين فقط أو 3 اشخاص بعد إعادة هيكلة هذا القطاع! علما أن هذه الزيادة على قيمة تعرفة المياه المنزلية ستصبح زيادة تدريجية سنوية على تعرفة المياه والصرف الصحي للاستهلاك المنزلي وبمتوسط زيادة تبلغ نسبته 4.6%، والتي ستبدأ من من كانون الأول المقبل وحتى كانون الأول 2028، مع ثبات في الأجور والرواتب منذ عدة سنوات.



وطالب عبيدات وزارة المياه والري وشركات المياه بمعالجة هذه الاختلالات التي حصلت أثناء عمليات التقدير، وأن لا يتم تحميل المواطنين ضريبة اهتراء الشبكات وعمليات السرقة التي تحدث في بعض الأماكن، وتعويضها من جيوب المواطنين الذين يعانون ظروفاً اقتصادية صعبة.



وناشد الحكومة بإعادة النظر في أسعار هذه الشرائح ومراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنين، أو أن يتم زيادة في الأجور والرواتب لتتناسب مع الارتفاعات التي حدثت على الكهرباء والماء وغيرها.

