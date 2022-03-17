حماية المستهلك لربات المنازل: حاربن ارتفاع الأسعار

الوكيل الإخباري

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- دعا رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ربات المنازل إلى مقاطعة السلع الغذائية والخضار ذات الأسعار المرتفعة.وقال عبيدات لـ"الوكيل الإخباري"، إن ربات المنازل هن في العادة اللواتي يقمن بشراء السلع والمواد الأساسية وعليهن أن يقاطعن السلع ذات الأسعار المرتفعة والبحث عن بدائل بأسعار معقولة.وأضاف أن ارتفاع الأسعار الأخير في الأردن غير مبرر وذلك لأن التجار لم يقوموا بالاستيراد بهذه السرعة، كما أن مستوردات الأردن من روسيا وأوكرانيا قليلة.وأشار عبيدات إلى أن مقاطعة المواطنين لعدة أيام قد تجبر التجار والأسواق الاستهلاكية على تخفيض الأسعار والعودة إلى الأسعار الطبيعية أي ما قبل الأزمة في أوكرانيا.وبيّن أنه يجب وضع سقوف سعرية من قبل الحكومة لكافة السلع والمواد الغذائية من قبل خبراء في هذا المجال لكبح موجات ارتفاع الأسعار وردع تجار آخرين من رفع الأسعار استغلالا لإقبال المواطنين عليها وخاصة مع قرب شهر رمضان المبارك.وكان مواطنون اشتكوا مؤخرا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر وحليب البودرة والزيت النباتي.