حملات أمنية على البسطات المخالفة في الرصيفة

الوكيل الإخباري - نفذت لجنة السلامة العامة في متصرفية لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، اليوم الخميس، عددًا من الحملات الأمنية على أصحاب البسطات المخالفة في منطقتي الجبل الشمالي ومخيم حطين، والتي تتسبب بإغلاق الطريق وإعاقة السير وتشكل خطرًا على السلامة العامة؛ بهدف إزالتها وفتح الطريق للمركبات والمشاة.

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وقال متصرف لواء الرصيفة، الدكتور محي الدين العدوان، إن هذه الحملات تأتي بالتعاون بين المتصرفية والأمن العام وبلدية الرصيفة بعد الشكاوى المتكررة من تعدي بعض أصحاب البسطات على الشارع العام والأرصفة وإعاقتهم السير وتشكيل مكاره صحية في عدة مناطق وعدم الالتزام بالتعليمات.



وأشار إلى أن الحملة تشمل إزالة البسطات العشوائية في الشارع وعلى الأرصفة وإزالة تعديات أصحاب المحال التجارية على الأرصفة ومخالفتهم، إضافة إلى قيام كوادر البلدية بتنظيف المواقع من أي مخلفات وتعقيم الموقع، داعيًا الجميع إلى الالتزام وعدم العودة إلى مخالفة الأنظمة ووضع العوائق على الطريق.