حملات شاملة لإزالة البسطات العشوائية في عجلون

الوكيل الاخباري - نفذت بلدية عجلون الكبرى حملة واسعة لإزالة البسطات العشوائية في المدينة حفاظا على البيئة والسلامة العامة بما يتلاءم وطبيعة المدينة السياحية.

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وقال نائب محافظ عجلون رئيس لجنة البلدية الدكتور علي اللوزي لـ (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن الكوادر المختصة في منطقة عجلون نفذت على مدار اليومين الماضيين حملة لإزالة البسطات العشوائية وجميع الاعتداءات على ساحات مجمع السفريات وسط مدينة عجلون، مبيناً أن هذه الإجراءات من شأنها تسهيل حركة السير وتنقل المواطنين داخل المجمع دون أية معوقات.



وأكد أن الحملة مستمرة في جميع المناطق، داعياً أصحاب البسطات والباعة حول مسجد عجلون الكبير وسط المدينة إلى ضرورة الالتزام بالانتقال إلى الساحة التي خصصتها لهم البلدية بالقرب من مجمع السفريات.



وبين اللوزي أنه سيجري، خلال الأيام القليلة المقبلة، تنفيذ حملات شاملة على الباعة والبسطات في منطقة محيط المسجد، والتي باتت تؤرق المواطنين ولا تتناسب ومكانة المسجد الدينية والتاريخية، مشيرا إلى أنه جرى التعميم على أصحاب البسطات والباعة المتواجدين حول ساحة المسجد، حيث سيجري مصادرة بضائعهم وكل ما هو معروض للبيع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.



وأشار إلى أهمية تعاون المواطنين وأصحاب البسطات مع البلدية لإدامة أعمال النظافة وإنهاء جميع المظاهر العشوائية، مبيناً أن الحملة جاءت بهدف الحفاظ على البيئة وترسيخ السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة وسلامة وصحة الإنسان.



وبين اللوزي أن كوادر مديرية الحدائق والمتنزهات والبيئة تنفذ إعادة تأهيل الجزر الوسطية داخل مناطق البلدية المختلفة، حيث يقوم فريق مختص بتقليم الأشجار المزروعة بالجزيرة الوسطية حتى لا تحجب الرؤية أو تعلق حركة المواطنين، كما يجري حفر وتجهيز هذه الحفر لزراعتها بأشجار الزينة بما يتناسب وطبيعة المنطقة.



وقال مدير منطقة عجلون حمزة الصمادي إنه جرى العمل على تنسيق أعمال إزالة الاعتداءات بعد توجيه إنذارات واشعارات مسبقة قبل أيام عدة لأصحاب تلك البسطات و تقسيم المساحة التي جرى تخصيصها كمنطقة بيع مؤقت لأصحاب بسطات الخضار والفواكه، حيث جرى تخطيط وترقيم المساحة المخصصة للبسطات وتوزيعها على الباعة.