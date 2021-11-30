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الثلاثاء، 30-11-2021 06:31 م

حملات شاملة لإزالة البسطات العشوائية في عجلون

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الوكيل الاخباري - نفذت بلدية عجلون الكبرى حملة واسعة لإزالة البسطات العشوائية في المدينة حفاظا على البيئة والسلامة العامة بما يتلاءم وطبيعة المدينة السياحية .

وقال نائب محافظ عجلون رئيس لجنة البلدية الدكتور علي اللوزي لـ (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن الكوادر المختصة في منطقة عجلون نفذت على مدار اليومين الماضيين حملة لإزالة البسطات العشوائية وجميع الاعتداءات على ساحات مجمع السفريات وسط مدينة عجلون، مبيناً أن هذه الإجراءات من شأنها تسهيل حركة السير وتنقل المواطنين داخل المجمع دون أية معوقات.

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