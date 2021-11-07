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الأحد، 07-11-2021 04:16 م

حملات نظافة وإعادة تأهيل لمناطق العيص في الطفيلة

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الوكيل الاخباري- نفذت كوادر بلدية الطفيلة الكبرى، اليوم الأحد، حملة نظافة في منطقة العيص، وذلك ضمن الحملة الوطنية (بسواعدنا) التي أطلقتها وزارة الإدارة المحلية.

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وقالت مديرة منطقة "العيص" التابعة لبلدية الطفيلة المهندسة عالية المرايات، إن الحملة التي تستمر لأيام شملت مناطق العيص، ومجادل، وأبو بنا، وصويميع، وازخيقة، وشيظم وتضمنت تنظيف مجاري الأودية والسيول ومداخل عبارات تصريف مياه الأمطار ومخارجها وخطوط تصريفها، فضلا عن تنظيف الشوارع والساحات العامة والجزر الوسطية.


وبينت أن هذه الحملات المتواصلة تستهدف التأكد من جاهزية البنية التحتية في المنطقة للتعامل مع أية ظروف جوية طارئة، وإزالة أتربة وحجارة في مواقع حيوية تتجمع فيها مياه الأمطار، مشيرة إلى معالجة عدد منها في الشوارع الداخلية.


وأشارت المرايات إلى أن الحملة تضمنت أيضا إزالة مخلفات ونفايات جرى إلقائها بشكل عشوائي على جوانب الطرق وبين الأحياء، كما شملت مقاطع طريق الطفيلة باتجاه الحسا وعمان.

 

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