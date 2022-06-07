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الثلاثاء، 07-06-2022 06:00 م

حملات نظافة وإعادة تأهيل لمناطق العيص في الطفيلة

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الوكيل الاخباري -نفذت كوادر منطقة العيص الإدارية التابعة لبلدية الطفيلة الكبرى، حملة نظافة وإعادة تأهيل وصيانة للعبارات الأنبوبية في الأحياء والتجمعات السكانية التابعة للمنطقة، بغية إدامة نظافتها وإضفاء المعالم الجمالية على أطاريف الطرق الفرعية والرئيسة والجزر الوسطية.

وبين عدد من القائمين على الحملة من كوادر البلدية أن الحملة استمرت لأيام عدة وشملت مناطق العيص، ومجادل، وأبو بنا، وصويميع، وازحيقة، وشيظم وتضمنت تنظيف مجاري الأودية والسيول ومداخل عبارات لتصريف مياه الأمطار ومخارجها وخطوط تصريفها، فضلا عن تنظيف الشوارع والساحات العامة والجزر الوسطية.

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