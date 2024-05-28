الأربعاء 29-05-2024
الوكيل الاخباري
 

حملة أمنيّة بجبل اللويبدة وضبط 13 مشبوها

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الثلاثاء، 28-05-2024 11:57 م

حملة أمنيّة بجبل اللويبدة وضبط 13 مشبوها

الأمن العام


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في اقليم العاصمة والبحث الجنائي والامن الوقائي والنجدة نفذوا حملة امنية شاملة في منطقة جبل اللويبدة وسط العاصمة اثر عدد من الشكاوى التي وردت من القاطنين في المنطقة. 

وأكّد الناطق الإعلامي في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أنّ الحملة أفضت لإلقاء القبض على 13 شخصا من المشبوهين وممن ضبطوا بظروف مشبوهة وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم فيما ستتواصل الحملات ضمن المنطقة لضبط المخالفات والتعديات والسلوكيات السلبية كافة.

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