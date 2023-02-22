حملة أمنية ضخمة تسفر عن ضبط وردم (49) بئر مخالفة لبيع المياه واعتداءات على الخطوط - صور

الوكيل الإخباري - نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية والأحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية ومديرية الحفر بالتنسيق مع عدة جهات مسؤولة أمس الثلاثاء حملة أمنية ضخمة شاملة لضبط الاعتداءات على مصادر المياه الجوفية في عدد من مناطق المملكة بالقرب من سد الكفرين وبيعها بطريقة مخالفة تسحب كميات ضخمة من المياه تزيد على 500 متر مكعب / الساعة لبيع المياه للفنادق والمزارع بطريقة مخالفة ، وكذلك ضبط بئرين مخالفين في محافظة معان بإسناد من شرطة محافظة معان وضبط اعتداءات على خطوط رئيسية في محافظة الكرك / القصر، حيث تم ردم هذه الآبار وإزالة جميع الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.

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وأوضحت سلطة المياه ان الجهود الحكومية المتواصلة لحملة لضبط الاعتداءات بمشاركة جميع الوزارات والجهات الرسمية تحقق نتائج ايجابية وفاعلة وانه لايوجد مناطق مستثناه من الحملة المكثفة والمستمرة في جميع مناطق المملكة مبينة أن سلطة المياه تواصل تنسيق حملات أمنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأمن العام من خلال كوادرها العاملة لإزالة الاعتداءات خاصة وان هناك استنزاف من هذه الاعتداءات لمعظم حصص مياه الشرب المخصصة للمواطنين ، حيث تم المباشرة بفصل خطوط الكهرباء المسحوبة من الأعمدة الرئيسية والمحولات الكهربائية في منطقة الكفرين المزودة لـ (49) بئر مخالفة وبمتابعة مباشرة عبر المشاهدة المرئية لدى مركز العمليات والسيطرة في سلطة المياه بحضور مندوبي كافة الدوائر المعنية ، وبعد ذلك تم المباشرة بردم الآبار المخالفة من قبل الكوادر الفنية المختصة وازالة الخطوط المسحوبة من هذه الآبار حتى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء ، حيث يوجد على كل بئر خط مسحوب لمسافات طويلة يزود مرافق سياحية ومزارع كبيرة بالمياه المخالفة .



وكذلك في محافظة معان تم ضبط وردم بئرين مخالفين واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وضبط عدد من الاعتداءات على خطوط مياه رئيسية في محافظة الكرك / القصر .



وأعربت سلطة المياه عن شكرها الجزيل لوزارة الداخلية و لمديرية الأمن العام وخاصة قوات درك الوسط ومجموعات الأمن الوقائي وشرطة غرب البلقاء والبحث الجنائي وشركة الكهرباء والدفاع المدني وشرطة محافظة معان وشرطة محافظة الكرك على جهودهم التي استمرت لساعات طويلة لازالة هذه الاعتداءات مؤكدة أن العمليات المنسقة لحملة احكام السيطرة التي تنفذها سلطة المياه بإسناد من وزارة الداخلية تسير وفق الجدول الموضوع حسب المناطق في المملكة بالتعاون مع الاجهزة المختصة بحزم دون هوادة وانها تحقق غاياتها والأهداف المنشودة في حماية حقوق المواطنين المائية للوصول الى اليوم الذي لن يكون فيه اي اعتداء بعون الله تعالى حماية كل قطرة ماء في المملكة وترسيخ سيادة القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددة على انه لا تهاون في تطبيق احكام القانون .









