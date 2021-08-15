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الأحد، 15-08-2021 01:32 م

حملة أمنية واسعة في الشونة الجنوبية - صور وفيديو

أمن 2


الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الأمن العام عن بدء تنفيذ حملة أمنية مكثفة في لواء الشونة الجنوبية بعد ورود عدة شكاوى من مواطنين بقيام خارجين عن القانون بتهديدهم والتعدي على ممتلكاتهم.

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وأكدت المديرية أن الحملة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون ويشارك بها ما يزيد عن ألف رجل أمن من كافة تشكيلات المديرية سيقومون بأداء واجبهم في التصدي وإيقاف أي تعدٍ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم و باستخدام القوة اللازمة إن لزم الأمر وإلقاء القبض على كل من تسول له نفسه المساس بحياة المواطنين وممتلكاتهم، لافتة النظر إلى أن مثل هذه السلوكيات لا تمثل قيم وأخلاق هذه المنطقة ونسيجها الاجتماعي، و مرتكبوها هم فئة قليلة خارجة عن القانون.


وتستمر الحملة لحين فرض الأمن وإنهاء كافة التحقيقات في الشكاوى المقدمة وإلقاء القبض على كل من يقوم بتهديد وترويع المواطنين وأن كل من يسلم نفسه من المطلوبين يتم التعامل معه وفقا لأحكام القانون.


وطلبت مديرية الأمن العام من المواطنين عدم التردد بالإبلاغ عن أي شكوى في المنطقة للتعاون مع رجال الأمن أثناء تنفيذهم الحملة ولحين استكمال أهدافها.

 

 





 




 

 


 

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