حملة بعنوان "يلا نصوت" بمركز شباب وشابات الصريح المدمج

الوكيل الإخباري - نفذ مركز شباب وشابات الصريح المدمج اليوم الأحد، حملة بعنوان "يلا نصوت"، وذلك بمشاركة 20 شابا وشابة، ضمن الفئة العمرية من (18- 24 عاما).

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وخلال اللقاء، قالت المدربة ضحى العكور، أن الهدف من هذه الحملة، هو إبراز أهمية دور الشباب في الحياة السياسية والديمقراطية كونهم قادة المستقبل، والعمل على تحفيزهم وتشجيعهم على المشاركة في رسم وصياغة مستقبل الوطن، وذلك عن طريق المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة.



وأكدت، أن الحملة تسعى إلى تعزيز مبدأ المواطنة لدى الشباب، إضافة إلى التنويه إلى أهمية قانون الأحزاب السياسية كونه خطوة جديدة ومهمة نحو تطوير المنظومة السياسية في الأردن.