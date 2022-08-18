حملة بيئية تطوعية في كفرنجه

الوكيل الاخباري - نظمت جمعية البيئة الأردنية، اليوم الخميس، بالتعاون مع بلدية كفرنجه وضمن احتفالات مبادرة الجمعية (سياحتنا عنوان ثروتنا وبيئتنا) بيوم الأرض، حملة بيئية تطوعية في إحدى المناطق التابعة للبلديــة .



واكد النائب الدكتور فريد حداد أهمية هذه الحملات التي تسهم بتعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة ونشر الوعي لاتباع الممارسات الإيجابية تجاه الطبيعة، مشيرًا إلى الدور الفاعل لأبناء المدينة لحماية البيئة وعدم تراكم النفايات خاصة في المواقع السياحية والتنزه.

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