حملة تسويقية للأردن في معرض كان الدولي للأفلام

الوكيل الإخباري-

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أطلقت هيئة تنشيط السياحة حملة تسويقية للأردن، ضمن معرض كان الدولي للأفلام الذي يقام خلال الفترة من 16-27 أيار/مايو الحالي في مدينة كان الفرنسية.وبحسب بيان للهيئة السبت، أكد المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، أهمية الحملة التسويقية للمملكة في مثل هذه الفعاليات، مبينا أنه من المتوقع حضور أكثر من 80 ألف شخص من صناع الأفلام ومخرجين وممثلين وصحفيين، باعتبار معرض كان الدولي للأفلام من أهم معارض الأفلام الدولية.وقال إن الهيئة تسعى إلى الاستثمار في إمكانيات الأردن الهائلة ليكون وجهة عالمية لتصوير الأفلام.وأشار عربيات، إلى أن صناعة الأفلام العالمية صناعة ضخمة تقدر بـ 88 مليار دولار سنوياً، تتنافس هيئات الأفلام في العالم لاستقطاب جزء منها لبلدانها نظراً لما تعود به من فوائد اقتصادية كبيرة مباشرة وغير مباشرة وخلق فرص عمل جديدة في القطاع السياحي وتوزيع عائدات السياحة لتشمل مناطق أوسع في الأردن.وأضاف أن عائدات صناعة الأفلام في الأردن تجاوزت خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 150 مليون دينار أردني وساهمت بتوفير آلاف الوظائف.وبين أن هذه الحملة ستساعد في الترويج للأردن كوجهة سياحية عالمية، حيث يمكن الاستفادة من الأفلام التي صورت في الأردن وحققت شهرة عالمية واسعة.وأشار عربيات إلى أن صناعة الأفلام تسهم بشكل هائل بالترويج للبلد الذي يتم تصويرها فيه وهناك أمثلة عديدة لبلدان حققت قفزات سياحية غير مسبوقة بسبب تصوير فيلم فيها، مثل نيوزيلندا التي ارتفعت فيها عائدات السياحة إلى أكثر من 3 مليارات دولار في العام 2014 بعد أن صورت فيها سلسلة أفلام "هوبيت".وأكد عربيات أن الحملة الإعلانية التسويقية جاءت لتمكين الأردن من الاستفادة بشكل حقيقي من الفرص المهمة التي يتيحها تصوير الأعمال الفنية المختلفة فيه ويمكن استثمارها من خلال تصميم مسارات سياحية حول المواقع التي صورت فيها وبما يقدم تجربة سياحية مختلفة ويسهم في استقطاب المزيد من السياح.وأوضح، أن هيئة تنشيط السياحة قامت باستضافة العديد من شركات الإنتاج من هوليوود وبوليوود في السنوات السابقة لتشجيعها على تصوير عدد أكبر من الأفلام في الأردن من خلال توفير حوافز لمنتجي الأفلام.كما دعمت هيئة تنشيط السياحة جهود الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في عملها في الأردن وترويجها للمملكة في الخارج من خلال المهرجانات السينمائية العالمية بما فيها مهرجان كان.