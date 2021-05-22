حملة تطعيم للقطاع التجاري تبدأ اليوم

الوكيل الاخباري - تنظم وزارة الصناعة والتجارة والتموين السبت، بالتعاون مع وزارة الصحة ومركز إدارة الأزمات حملة لتطعيم القطاع التجاري للوقاية من فيروس كورونا المستجد .
وقالت الوزارة إنه سيتم تخصيص اليوم لتطعيم العاملين في القطاعات غير المصرح لها بالعمل بموجب أوامر الدفاع وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر في المراكز التالية:
إربد: مدينة الحسن الرياضية
الزرقاء: مدينة الأمير محمد الرياضية
عمّان: مدينة الحسين الرياضية قاعة يا هلا ١ و٢ وبيت شباب عمّان.
درايف ثرو:
مدينة الحسين الرياضية/صرح الشهيد
حدائق الملك حسين/دابوق
حدائق الملك عبدالله/ المقابلين
درايف ثرو مدينة الحسن/إربد.
ودعت الوزارة أصحاب الأعمال لمراجعة غرف التجارة بخصوص الترتيبات اللازمة لأخذ المطعوم.