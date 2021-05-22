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السبت، 22-05-2021 09:00 ص

حملة تطعيم للقطاع التجاري تبدأ اليوم

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الوكيل الاخباري - تنظم وزارة الصناعة والتجارة والتموين السبت، بالتعاون مع وزارة الصحة ومركز إدارة الأزمات حملة لتطعيم القطاع التجاري للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

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وقالت الوزارة إنه سيتم تخصيص اليوم لتطعيم العاملين في القطاعات غير المصرح لها بالعمل بموجب أوامر الدفاع وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر في المراكز التالية:


إربد: مدينة الحسن الرياضية 
الزرقاء: مدينة الأمير محمد الرياضية
عمّان: مدينة الحسين الرياضية قاعة يا هلا ١ و٢ وبيت شباب عمّان.


درايف ثرو:
مدينة الحسين الرياضية/صرح الشهيد
حدائق الملك حسين/دابوق
حدائق الملك عبدالله/ المقابلين
درايف ثرو مدينة الحسن/إربد. 


ودعت الوزارة أصحاب الأعمال لمراجعة غرف التجارة بخصوص الترتيبات اللازمة لأخذ المطعوم. 

 




 

 


 

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