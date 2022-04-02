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السبت، 02-04-2022 06:30 م

حملة تطوعية في مجمع الأمير علي الرياضي بالمفرق

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 الوكيل الاخباري - نظمت مديرية شباب المفرق، اليوم السبت، حملة تطوعية داخل المديرية وبمجمع سمو الأمير علي بن الحسين الرياضي.

وقال مدير شباب المفرق الدكتور عمر الغويري، إن الحملة تضمنت تنظيف ساحات المديرية وزراعة أشجار في حديقتها بمشاركة أعضاء المراكز الشبابية في المحافظة وموظفي المديرية، لافتا إلى أن الحملة تسعى إلى تعزيز قيم العمل التطوعي بين الشباب وتشجيعهم على المحافظة على المنشآت الرياضية.

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