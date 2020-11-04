حملة تطوعية لمساندة الكوادر الصحية

الوكيل الاخباري -

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بدأت هيئة شباب كلنا الأردن حملة تطوعية في محافظة مادبا لمساندة الكوادر المراكز الصحية بمشاركة عدد من الشابات والشباب.وقال منسق الهيئة الدكتور حسن الشوابكة إن هذه المبادرة جاءت لتخفيف العبء عن الكوادر الصحية العاملة في الميدان والمكلفة بمتابعة فحوصات كورونا للمواطنين، وذلك ضمن التشاركية بين المؤسسات المختلفة لتحقيق الفائدة والنفع لصالح الجميع، مبينا أن هذه الحملة مستمرة خلال الفترة القادمة.واشار مدير صحة مادبا الدكتور محمد الشوابكة إلى ان مثل هذه الانشطة تخفف الحمل عن الكوادر الصحية وتعزز مفهوم التكافل والتعاون بين المؤسسات.يشار إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن برنامج لأجل الاردن نتطوع بهدف تعزيز مفهوم العمل التطوعي وتعزيز المواطنة لدى الشباب.