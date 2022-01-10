حملة تعريفية بآلية الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الاستثمار، اليوم الاثنين، حملة تعريفية عن متطلبات التقدم الإلكتروني للحصول على بطاقة المستثمر بشقيها (أ) و (ب)، ومتطلبات الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.moin.gov.jo .

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وقالت الوزارة خلال إطلاق الحملة على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، إن بطاقة المستثمر فئة (أ) تُمنح لجميع الجنسيات المحلية والعربية والأجنبية شريطة أن يكون طالب البطاقة شريكاً بالشركة المسجلة بحصة مالية لا تقل عن 150 ألف دينار، وأن توفر الشركة 40 فرصة عمل للأردنيين حسب كشف الضمان الاجتماعي، أو أن يكون طالب البطاقة شريكا بحصة مالية لا تقل عن 500 ألف دينار، وأن توفر الشركة 30 فرصة عمل.



وبينت أن البطاقة فئة (ب) تُمنح للمستثمر السوري فقط بهدف التسهيل له ولعائلته ولتسهيل إجراءات السفر وتسجيل السيارات الخاصة والحصول على رخص القيادة واستقدام خبراء وفنيين للشركة الحاصلة على بطاقة من الخارج، شريطة التنسيق مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية، ويشترط للحصول على هذه البطاقة أن لا يقل حصة طالب البطاقة عن 50 ألف دينار، وتوفير 10 فرص عمل للأردنيين حسب كشف الضمان الاجتماعي.



أما بخصوص أسس متطلبات الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار، قالت الوزارة إنها جاءت لتحفيز البيئة الاستثمارية وتوطين الاستثمارات القائمة، مبينة أنها تُمنح للمستثمرين في عدد من الحالات، أبرزها إيداع وديعة وشراء سندات خزينة بقيمة مليوني دولار، أو شراء أسهم و/أو حصص في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن 5ر1 مليون دولار، أو إنشاء وتسجيل مشروع /مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دولار داخل حدود محافظة العاصمة، أو إنشاء وتسجيل مشروع /مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن 750 ألف دولار خارج حدود محافظة العاصمة.



ودعت الوزارة المستثمرين ورجال الأعمال إلى الاطلاع على الخدمات التي تقدمها للمشاريع الاستثمارية وذلك من خلال موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن الهدف من الحملة هو تعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال وتحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية، إضافة إلى اختصار الوقت والجهد على المستثمر، كونه يستطيع التقدم للخدمة من مكان تواجده دون الحاجة لزيارة مبنى وزارة الاستثمار.



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