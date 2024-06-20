حملة تفتيشية صحية في أسواق بلدية طبقة فحل

الوكيل الاخباري - نفذت كوادر قسم الصحة العامة في بلدية طبقة فحل بلواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد، اليوم الخميس، حملة تفتيشية على المحال التجارية في سوق بلدة المشارع .

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وقال رئيس البلدية، كثيب الغزاوي لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن الحملة اسفرت عن ضبط كمية من المياه الصحية المعلبة منتهية الصلاحية في أحد المحال التجارية، جرى اتلافها حسب الأصول والتعليمات المتبعة، كما جرى تحرير أربع مخالفات لمحطات تنقية مياه في المشارع لتصويب أوضاعها وضمان التزامها بشروط الترخيص ومعايير الصحة والسلامة العامة .

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