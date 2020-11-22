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الأحد، 22-11-2020 04:44 م

حملة تفتيشية على وسائط النقل في الزرقاء

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الوكيل الإخباري- نفذ مكتب هيئة تنظيم النقل البري في محافظة الزرقاء وبالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية، اليوم الأحد، حملة تفتيشية على وسائط النقل العام في مجمع الأمير راشد، ومجمع الملك عبدالله الثاني، بهدف مراقبة مدى التزام القائمين على وسائط النقل العام من حافلات وسيارات التاكسي بأوامر الدفاع.

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وقالت مديرة مكتب الهيئة في الزرقاء لبنى عبدالهادي خلال الحملة وبحضور رئيس مركز أمن المدينة المقدم هيثم العابد وأفراد قسم سير الزرقاء، إنه تم تكليف مكتب الهيئة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في المحافظة بهدف متابعة مدى التزام القائمين على وسائط النقل العام بأوامر الدفاع ومدى التزامهم بالاشتراطات الصحية الاحترازية لمنع نقل فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة الجميع، مبينة انه تم مخالفة 170 سائق حافلة وتكسي من غير الملتزمين بأوامر الدفاع يوم الخميس الماضي.


وأشارت الى أن هذه الحملة تأتي في اطار الحملات اليومية التي تقوم بها الهيئة منذ صدور أوامر الدفاع الخاصة بضرورة توفر الشروط التي يتعين اتباعها في وسائط النقل العام منها وضع حاجز جلاتيني يفصل بين السائق والركاب، والالتزام بتحميل الركاب بنسبة 75 بالمئة، وتوفير المعقمات داخل الحافلات والمركبات وتعقيم وسائط النقل قبل البدء بعميلة النقل وبعد الانتهاء منها، والتزام السائق والركاب على حد سواء بارتداء الكمامات والقفازات، وعدم تحميل أي راكب لا يرتدي الكمامة.


وبخصوص العقوبات التي يتم اتخاذها بحق المخالفين، بينت عبد الهادي، أنه يتم تحرير مخالفة من قبل أفراد الأمن العام ، ويتم تنظيم كشوفات بكافة المخالفين والزامهم بمراجعة هيئة النقل البري كل حسب منطقته وتوقيعه على تعهد بعدم تكرار المخالفة.


وأوضحت انه سيتم تنظيم تقارير تفصيلية يومية لكافة المخالفات التي يتم رصدها وتزويد وزارات الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والداخلية بكافة التقارير خلال 24 ساعة من تاريخ تحريرها.


وتابعت، أنه سيصار الى تشكيل فريق مشترك ما بين هيئة تنظيم النقل البري وقسم السير مكون من 4 أشخاص لمتابعة هذه التقارير وتدقيقها بشكل يومي قبل تزويد الوزارات بها.


 




 

 


 

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