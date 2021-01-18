حملة توعوية بالأغوار الشمالية للوقاية من كورونا

الوكيل الاخباري -

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أطلق مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبالتعاون مع جمعية تلال المنشية الخيرية في لواء الأغوار الشمالية، اليوم الاثنين، حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا.وقالت رئيسة الجمعية تهاني الشحيمات لوكالة الانباء الأردنية ( بترا) إن الحملة التي تستمر ثلاثة أشهر تتضمن محاضرات توعوية لمختلف الفئات وجولات ميدانية بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية يتخللها توزيع بروشورات توعوية ومواد للتعقيم بهدف زيادة الوعي بالسبل الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.