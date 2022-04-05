حملة توعوية حول استخدام الأدوية في رمضان بمستشفى الجامعة

الوكيل الإخباري - نظمت دائرة الصيدلة، بالتعاون مع طلبة التدريب السريري تخصص دكتور صيدلة في الجامعة الأردنية، حملة توعوية حول استخدام الأدوية بكافة أشكالها خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك استجابةً لاستفسارات مراجعي ومرتادي المستشفى بهذا الشأن.

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واشتملت الحملة، وفق بيان صحفي اليوم الثلاثاء، على تقديم الاستشارة وتوزيع البروشورات التوعوية، مع تغطية شاملة لأغلب التخصصات الطبية مثل السكري والقلب والشرايين والأمراض الصدرية والعيون والأنف والأذن والحنجرة والأعصاب وأمراض الجهاز الهضمي، إضافة إلى توزيع بطاقات توعويّة عن أنواع الأدوية وكيفية استخدامها.



وأكد مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية، الدكتور جمال ملحم، خلال رعايته للفعالية، أهميّة إقامة مثل هذه المبادرات، والتي تُقدّم المشورة للمراجعين والمرضى وذويهم، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، منعاً لحدوث أي إرباك لدى المرضى فيما يخص أدويتهم وطرق أخذها واستخدامها، مُشيداً بالدور الريادي الذي تضطلع به دائرة الصيدلة بكافة كوادرها وطلاب كلية الصيدلة في توعية مرتادي المستشفى.



وجال ملحم وعميد كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية، رنا أبو الذهب، ومدير دائرة الصيدلة خولة أبو حمور، على أقسام جرى إعداداها لغايات تواصُل المعنيّين مع المراجعين والمرضى.



من جانبها، بيّنت أبو حمور أن هذه المُبادرة جاءت تجسيداً لرؤية ورسالة دائرة الصيدلة الداعية إلى تقديم المشورة والتوعية والمُساعدة انطلاقاً من المسؤولية المجتمعيّة، واستجابةً وتلبيةً لاستفسارات مرتادي المُستشفى المتكررة حول كيفيّة استخدام الأدوية بكافة أشكالها خلال الشهر الكريم.



بدورها، بينت مساعد عميد الصيدلة لشؤون التدريب إيمان حماد، أن جهود ومساعي دائرة الصيدلة في إشراك طلبة التدريب السريري في كلية الصيدلة، تنعكس إيجاباً عليهم، وتعزز لديهم العمل التطوعي الخدمي تجاه أبناء المجتمع.



وحضر الفعالية نائبا مدير عام المستشفى للشؤون الطبية الدكتور نادر البصول، وللشؤون الإدارية الدكتور محمود المصطفى، ورئيس قسم الصيدلة السريري، نانسي هاكوز، وعدد من مدراء الدوائر الطبية والإدارية والكوادر العاملة في المستشفى.